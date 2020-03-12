مصر تواجه الأمطار والعواصف .. «إحالة فريق غرفة عمليات طوارئ» للتحقيق .. ونفير في محافظة الجيزة

دفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة بجميع معداتها بشوارع المحافظة، لرفع مياه الأمطار، خاصة في محيط جامعة القاهرة بحي جنوب الجيزة، وأعلى الكباري والمحاور الرئيسية والشوارع الرئيسة على مستوى المحافظة.

وكثفت من جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار في شوارع أحياء المحافظة، بناء على تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة الاستنفار العام لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد بداية من اليوم وعلى ٣ أيام.

إحالة فريق غرفة عمليات طوارئ أبو تشت في قنا للتحقيق

أحال المحاسب كمال شلبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، فريق عمل غرفة عمليات الطوارئ بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، للتحقيق لتأخرهم فى إبلاغ إخطارات الحوادث الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

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وأعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، أنها فى حالة انعقاد دائم بالتنسيق مع كل الأجهزة والقطاعات المختلفة لمتابعة أى مستجدات تتعلق بموجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد.

أسيوط

موجة من الطقس السيئ تضرب مدينة أسيوط، حيث تشهد المدينة رياحاً شديدة محملة بالأتربة والأمطار الغزيرة، مما تسبب في خلو شوارع المدينة من المارة وإغلاق المحال التجارية.

وتم إغلاق عدة طرق بنطاق المحافظة منها طريق أسيوط/القاهرة الشرقي وطريق أسيوط/البحر الأحمر وطريق أسيوط/سوهاج الغربي لانعدام الرؤية.