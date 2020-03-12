خبر سار.. الصين تعلن تجاوزها "ذروة" تفشي فيروس كورونا وترجح القضاء على الوباء بهذا التوقيت!

في خبر سار، أعلنت الصين اليوم الخميس، إنها تجاوزت ذروة تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد انخفاض عدد الإصابات، في بلد أصيب فيه أكثر من 80750 شخص بالفيروس.

وانخفض عدد الإصابات اليومية الجديدة بشكل ثابت في الأسابيع الأخيرة في الصين، ما يؤشر إلى أن الإجراءات غير المسبوقة بإغلاق المدن التي اتبعتها الحكومة تؤتي ثمارها.

وكشفت لجنة الصحة الوطنية بالصين، أن البر الرئيسي سجل 15 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الأربعاء، وهو ما يمثل انخفاضا من 24 حالة في اليوم السابق. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وذكرت مقاطعة هوبي الصينية في بيان الخميس، أنه تم البدء في رفع القيود على الإنتاج وتخفيف القيود على السفر لبعض المناطق.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الصينية، إغلاق جميع المستشفيات المنشأة مؤقتا لمكافحة فيروس كورونا في ووهان وذلك بعد انخفاض عدد الإصابات.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد زار مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا، الثلاثاء،‭ ‬حيث تفقد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى، والعاملين في الخطوط الأمامية مثل‭ ‬العاملين في المجال الطبي.

وفي سياق متصل، ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".

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قال تشونغ نانشان، المستشار الطبي للحكومة الصينية، الخميس، إن وباء فيروس كورونا العالمي من المرجح أن ينتهي في شهر يونيو القادم.



وأضاف تشونغ خبير الأوبئة الذي اشتهر بمكافحة انتشار فيروس سارس في 2003 في مؤتمر صحفي، إن الكثير من الحالات الواردة من الخارج إلى الصين بدون أعراض ظاهرة ومعدل عودة ظهور الإصابة بعد الشفاء قليل، حسبما ذكرت "رويترز".

ويأتي تصريح المستشار الصيني عقب إعلان لجنة الصحة الوطنية، الخميس، أن فيروس كورونا تجاوز ذروته في الصين مع تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة فقط في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، الذي يسجل لأول مرة أقل من عشر حالات في يوم واحد.

وفي ظل التباطؤ الملحوظ لانتشار الفيروس في الصين، أعادت المزيد من الشركات فتح أبوابها فيما تخفف السلطات بحذر إجراءات الاحتواء.

وأعلن إقليم هوبي، الذي بدأ تفشي الفيروس منه في نهاية العام الماضي، تخفيف المزيد من قيود السفر الخميس، كما أنه سيسمح أيضا باستئناف الإنتاج في بعض القطاعات في مدينتين ومقاطعتين.

وأشار مي فنغ المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية "بشكل عام تجاوزت الصين ذروة الوباء"، مضيفا "الزيادة في الحالات الجديدة تنحسر".

وعلى الرغم من انتشار الفيروس على نحو سريع في أنحاء العالم، تباطأ بشكل ملحوظ في الصين في الأيام السبعة الماضية نتيجة الإجراءات المشددة المفروضة للسيطرة على حركة الناس والمرور بما في ذلك فرض إغلاق على مدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون نسمة.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن ووهان سجلت جميع الحالات الجديدة الأربعاء، في حين سجل بر الصين الرئيسي سبع حالات جديدة منها ست حالات قادمة من الخارج.