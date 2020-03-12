20 محافظة حتى الآن تعرضت لسقوط أمطار من خفيفة إلى غزيرة.. وتحذيرات من انقطاع المياه والكهرباء بتلك الأماكن؟

تسببت موجة الطقس السيئ والعواصف الترابية التي تتعرض لها محافظات مصر ، في سقوط 27 برجًا كهربائيًا وقطع التيار الكهربي عن 3 مناطق متفرقة في محافظة الوادي الجديد.

بدورها، قالت محافظة الجيزة إنها رفعت درجة الاستعداد لسوء الأحوال الجوية والطقس الغير مستقر وسقوط الأمطار ووجود الرياح والعواصف الشديدة علي مدار الثلاث أيام القادمة، حرصا على سلامة المواطنين.

وطالبت الجيزة المواطنين بالابتعاد عن اكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وكذلك أعمدة الإنارة حرصا على حياتهم وفى حالة الانقطاع المتكرر للتيار يتم فصل الاجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار مع التأكيد بعدم ملامسة مكونات الشبكات الكهربائية بالطرقات. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأضافت: فى حالة انقطاع التيار واستخدام إنارة تقليدية وخاصة الشموع يجب اليقظة والحذر لتفادى آى أخطار أو حرائق، وعدم التواجد بجوار اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة والتأكد من كفاءة مساحات السيارة.

ونوهت المحافظة بضرورة تخزين كميات من المياه إضافية تحسبا لتأثر ضخ المياه نتيجة الأمطار الشديدة.

وأعلنت المحافظة أرقام للإبلاغ عن اى طوارئ خاصة بالتعامل مع تراكم مياه الامطار بالشوارع او ايه حادث يرجى سرعة الاتصال بغرفة الأزمات بالمحافظة على الارقام الاتية : " 35863004 ، 35855722 ، 35869193 ، 35869371 او الخط الساخن 114 "

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وكانت المحافظة أعلنت أرقام غرف العمليات لتلقى شكاوى المواطنين وسرعة معالجتها والتدخل السريع لشفط مياه الأمطار وحل اي معوقات اخري بسبب سوء الحالة الجوية

فى إطار حرص محافظة الجيزة على زيادة فاعلية منظومة الشكاوى وسرعة المعالجة والرد على المواطنين تم تخصيص غرفة عمليات فرعية بكل حى ومركز ومدينة بنطاق المحافظة وذلك لتلقى شكاوى والبلاغات وتسريع وتيرة البحث والمعالجة والرد والتى تعمل على مدار الساعة، على أن تستمر غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على أرقام 114 وواتس أب 01152860444. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالإلتزام بالرقم المخصص لتلقى الشكاوى والبلاغات وفقاً لنطاق كل حالة وذلك لتمكين العاملين بالمنظومة من التفاعل مع الحالات الواقعة بنطاق إختصاصهم ولضمان كفاءة العمل ، على أن يتم اللجوء للأرقام الخاصة بغرفة العمليات المركزية فى حالة عدم تلقى إستجابة من الغرف الفرعية.

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، أنه يتابع على مدار الساعة تقارير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، فيما يخص حالة سقوط الأمطار والطقس السيئ الذي تشهده بعض المحافظات، وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى تلقى عددا من التقارير من غرفة العمليات من مساء الأربعاء وحتي صباح اليوم الخميس، لمتابعة الأوضاع في المحافظات، حيث رصدت الغرفة تعرض حوالى 20 محافطة لسقوط الأمطار بكميات متفاوتة بعضها متوسط وخفيفة ومتقطعة وغزيرة علي بعض المحافظات مع نشاط للرياح.

وأشارت تقارير غرفة عمليات الوزارة إلى أنه من بين المحافظات التي تعرضت للأمطار القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وجنوب وشمال سيناء ودمياط والدقهلية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية والبحر الاحمر والوادي الجديد.

وقال اللواء محمود شعراوي إن المحافظات قامت علي الفور بالدفع بعدد كبير من المعدات وسيارات وعربات شفط المياه في الأماكن التي تجمعت فيها مياه الأمطار ، كما قام عدد من المحافظين بالمرور علي أماكن تجمع المياه لمتابعة عمليات شفط المياه المتراكمة في بعض المناطق خاصة في القاهرة .

وفي السياق ذاته أجري اللواء محمود شعراوي مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من المحافظين في الساعات الأولي من صباح الخميس لمتابعة كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة علي بعض المناطق في المحافظات وعمليات شفط وسحب تجمعات المياه لعدم تعطل حركة المرور .

وكلف وزير التنمية المحلية غرفة الازمات والعمليات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف عمليات المحافظات علي مدار الساعة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة.