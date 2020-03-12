أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه لا توجد خطط لاتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإمارات والرياض الكويت والعراق حول النفط، لكنها ممكنة إذا دعت الحاجة لذلك.
وفي إجابة على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي يعتزم الاتصال بالإمارات والسعودية والكويت والعراق لبحث الوضع في سوق النفط، أكد أنه "حتى الآن ليس هناك خطط للاتصالات. لكن ستكون هناك اتصالات إذا دعت الحاجة لذلك. لدينا علاقات متبادلة وثيقة مع هذه الدول".
وعما إذا كانت روسيا تشعر أن هناك حرب أسعار ضدها في سوق النفط، أشار بيسكوف إلى أن الرياض نفت التقارير عن حرب أسعار، وعلى وجه الخصوص، ضد روسيا.
ولفت إلى أننا "نسترشد بتصريحات السعودية في هذا الشأن"، موضحاً أننا "نتعامل في هذا الموقف مع عدد من العوامل التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط ومنتجاته"، مشدداً على أن "هذا اتجاه عام والكل في مركب واحد".
كانت هذه تفاصيل خبر بيسكوف عن انخفاض أسعار النفط ومنتجاته: هذا اتجاه عام والكل في مركب واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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