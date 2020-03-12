اشارت الحكومة البريطانية تعليقا على حظر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الرحلات الجوية من أوروبا إلى الولايات المتحدة باستثناء بريطانيا:، الى ان "كل دولة تختار إجراءاتها فرديا بشأن فيروس كورونا".
ولفتت الحكومة البريطانية الى ان "الخبراء لا يوصوننا بوقف الرحلات الجوية في الوقت الحالي".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة البريطانية: الخبراء لا يوصوننا بوقف الرحلات الجوية في الوقت الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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