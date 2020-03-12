الحكومة البريطانية: الخبراء لا يوصوننا بوقف الرحلات الجوية في الوقت الحالي

اشارت ​الحكومة البريطانية​ تعليقا على حظر الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ الرحلات الجوية من ​أوروبا​ إلى ​الولايات المتحدة​ باستثناء بريطانيا:، الى ان "كل دولة تختار إجراءاتها فرديا بشأن ​فيروس كورونا​".

ولفتت الحكومة البريطانية الى ان "الخبراء لا يوصوننا بوقف الرحلات الجوية في الوقت الحالي​​​​​​​".

إضغط للمزيد