نائب الرئيس الأميركي: بؤرة فيروس كورونا انتقلت إلى أوروبا

اعلن نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​ بأن بؤرة ​فيروس كورونا​ انتقلت إلى ​أوروبا​. ودعا الى تجنب زيارة دور رعاية المسنين خلال الأيام الـ30 المقبلة في الولايات المتحدة. واوضح بنس في تصريح له، ان واشنطن تعمل على زيادة عدد الفحوص الطبية وتعزيز القدرة على إجرائها في جميع الولايات الأميركية. ولفت الى ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب يريد أن تتخذ الشركات الصغيرة إجازات مدفوعة الأجر وأن تتم مساندتها. وتوقع بنس تسجيل آلاف الاصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

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