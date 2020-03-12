مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: نرفض نشر الإرهابيين الأجانب من سوريا إلى ليبيا

اعلن مندوب مصر لدى ​الأمم المتحدة​ السفير ماجد عبدالفتاح رفض بلاده نشر الإرهابيين الأجانب من ​سوريا​ إلى ​ليبيا​، وطالب ​مجلس الأمن الدولي​ بفرض الالتزام بقراراته بشأن منع انتقال الإرهابيين. إضغط للمزيد

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