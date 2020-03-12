اعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن تفشي "فيروس كوفيد-19" كوباء عالمي يمكن السيطرة عليه، إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.
ولفت تيدروس أدهانوم غيبريسوس للدبلوماسيين في جنيف، الى اننا "قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تتعامل مع هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير منظمة الصحة العالمية: "كوفيد-19" وباء عالمي يمكن السيطرة عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.