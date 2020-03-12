مدير منظمة الصحة العالمية: "كوفيد-19" وباء عالمي يمكن السيطرة عليه

اعلن رئيس ​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن تفشي "فيروس كوفيد-19" كوباء عالمي يمكن السيطرة عليه، إذا عززت الدول إجراءات التصدي له.

ولفت تيدروس أدهانوم غيبريسوس للدبلوماسيين في جنيف، الى اننا "قلقون للغاية من أن بعض البلدان لا تتعامل مع هذا التهديد بمستوى الالتزام السياسي المطلوب للسيطرة عليه".