سلطات إيران تسجل 1075 إصابة جديدة بكورونا و 75 حالة وفاة خلال 24 ساعة

أفادت ​وزارة الصحة​ الإيرانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1075 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ و 75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 429 والإصابات إلى 10075.

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