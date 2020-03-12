مسؤول إيراني: معظم سكان طهران يستخفون بخطر كورونا

أعرب قائد عمليات مكافحة ​فيروس كورونا​ في ​طهران​ علي رضا زالي، عن أسفه لنتائج إحصائية تفيد بأن 60% من سكان العاصمة طهران وعلى الرغم من جميع التوصيات، لا يأخذون فيروس كورونا على محمل الجد.

وحسب الإحصائية، فإن 40% من سكان طهران يعتقدون أن البقاء في المنزل لا يؤثر على الحد من انتشار الفيروس، في حين لا يلتزم 30% من أهالي طهران بأي من الإرشادات الصحية للوقاية من كورونا.