مسرور بارزاني دان الهجوم على معسكر التاجي في العراق

دان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، في بيان، الهجوم على معسكر التاجي الذي يستضيف قوات التحالف الدولي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تصعيد الأوضاع في المنطقة سيلحق ضرراً كبيراً بالعراق وبشعوب المنطقة بأكملها.
واعتبر أن "أعمالاً كهذه سوف تفسح المجال لتقوية الجماعات المتطرفة، في الوقت الذي لا تزال فيه التهديدات الإرهابية مستمرة في العراق والمنطقة برمتها".
وأشار إلى أن "العراق يواجه معوقات صحية واقتصادية وأمنية والتي أثقلت كاهل المواطنين"، لافتاً إلى أننا "نأمل التنسيق مع كافة الجهات الوطنية في المنطقة وقوات التحالف لقطع دابر هذه الأعمال وأي محاولة تخريبية أخرى"، داعياً لبذل مزيد من الجهود سعياً لتحقيق الاستقرار والسلام وتحسين واقع المواطنين.
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