رئيس وزراء روسيا: الوضع الاقتصادي في روسيا تحت سيطرة

أعلن رئيس الوزراء الروسي ​ميخائيل ميشوستين​ أن الوضع ​الاقتصاد​ي في ​روسيا​ تحت سيطرة السلطات حتى في ظروف عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، موضحا أن التدابير التي تتخذها ​الحكومة​ و​البنك المركزي​ تعطي نتائجها.

ولفت إلى ان "الوضع في الاقتصاد الروسي تحت سيطرة الرئيس والحكومة لدينا كل الأدوات اللازمة للسير بهدوء وبدون صدمات. لدينا الموارد الكافية للحفاظ على الاستقرار المالي". وأضاف ميشوستين، قائلا: "نتخذ مع البنك المركزي بشكل فوري جميع الإجراءات اللازمة ل​تحقيق​ استقرار الوضع".

وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى أن بنك روسيا و​وزارة المال​ اتخذا تدابير استجابة، أسفرت بالفعل عن إعطاء نتيجة معينة.