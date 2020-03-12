قتلى وجرحى من القوات التركية بانفجار سيارة برأس العين في الحسكة

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن قتلى وجرحى في صفوف ​القوات التركية​ سقطوا نتيجة ​انفجار​ ​سيارة مفخخة​ على حاجز لها في بلدة تل حلف بريف ​رأس العين​ في ​الحسكة​. إضغط للمزيد

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