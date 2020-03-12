إصابة وزير إسباني بفيروس كورونا واخضاع الوزراء لفحوصات طبية

أصيبت وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو، ب​فيروس كورونا​، فيما تم إخضاع نائب رئيس الوزراء بابلو إغليسياس للحجر الصحي، كما أعلنت الحكومة في ​إسبانيا​ عن أنه سيتم إخضاع كل أعضاء الحكومة لاختبارات طبية.

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