سلطات الهند تحظر دخول الأجانب إلى أراضيها بسبب كورونا

أعلنت الحكومة الهندية عن فرضها قيودا مؤقتة على دخول الأجانب إلى أراضيها، على خلفية مواصلة فيروس كورونا المستجد تفشيه في أراضي البلاد.
وأكد مكتب الهجرة التابع لوزارة الداخلية في الهند في بيان، "تجميد جميع تأشيرات السفر الممنوحة للمواطنين الأجانب باستثناء الدبلوماسيين والمسؤولين وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وكذلك تأشيرات العمل والمشاريع، حتى 15 نيسان القادم"، مشيرا إلى أن هذه القيود تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الجمعة.
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