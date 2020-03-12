سلطات الهند تحظر دخول الأجانب إلى أراضيها بسبب كورونا

أعلنت الحكومة ​الهند​ية عن فرضها قيودا مؤقتة على دخول الأجانب إلى أراضيها، على خلفية مواصلة ​فيروس كورونا​ المستجد تفشيه في أراضي البلاد.

وأكد مكتب الهجرة التابع ل​وزارة الداخلية​ في الهند في بيان، "تجميد جميع تأشيرات السفر الممنوحة للمواطنين الأجانب باستثناء الدبلوماسيين والمسؤولين وموظفي ​الأمم المتحدة​ والمنظمات الدولية الأخرى وكذلك تأشيرات العمل والمشاريع، حتى 15 نيسان القادم"، مشيرا إلى أن هذه القيود تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الجمعة.