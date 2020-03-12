أعلن رئيس بلدية طرابلس رياض يمق انه "طلبنا من الادارات في البلدية وضع جدول مناوبة بالحد الادنى من الموظفين والمستخدمين بشكل يؤمن استمرارية المرفق العام والمعاملات الضرورية للمواطنين".
وأوضح أن "هناك تدابير من شأنها منع التجمعات في الاماكن العامة والخاصة كالملاهي والمقاهي والحدائق العامة ومراكز التسوق والمطاعم وأماكن الترفيه وفي الملاعب والصالات الرسمية والخاصة، كذلك اتخذت الدوائر الوقفية الإسلامية والمسيحية إجراءات مماثلة بالنسبة لدور العبادة، كل ذلك بناء لضرورات المصلحة العامة وحفاظا على الصحة العامة وحماية المواطنين، وتماشيا مع توصيات لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا".
وقال: "مع تسارع انتشار الفيروس، نحن الآن في حالة شبه طوارئ، ونأمل من المواطنين التزام بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع أخذ الاحتياطات عبر استخدام المعقمات وعدم المصافحة والابتعاد عن التجمعات".
ولفت يمق، الى أنه اوعز الى رئيس جهاز المكافحة في اتحاد بلديات الفيحاء "لاطلاق ورش جهاز المكافحة لرش وتعقيم المؤسسات الرسمية والخاصة والأحياء والمناطق في مدينة طرابلس".
كانت هذه تفاصيل خبر يمق: اتخاذ اجراءات في طرابلس للوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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