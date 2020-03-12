فوضى في مطار شارل ديغول في باريس بعد اعلان ترامب منع السفرمن اوروبا

تعم فوضى وازدحام في مطار شارل ديغول في باريس وسط مخاوف من فيروس كورونا.
وذكرت معلومات بأنه يتوافد السياح الأميركيون على مطار رواسي شارل ديغول في باريس خوفا من إغلاق الحدود الأميركية بعد إعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب أمس لوقف جميع الرحلات بين الولايات المتحدة و أوروبا من الجمعة منتصف الليل بسبب كورونا.
الى ذلك، أفادت إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية بأن هيئة تشغيل المطارات الفرنسية ربما تغلق واحدة من الصالات الثلاث في مطار شارل ديغول في شمال باريس لخفض التكاليف، في الوقت الذي تشهد فيه انخفاضاً في حركة السفر بسبب فيروس كورونا.
ووفقاً للإذاعة، فإن الهيئة قد تغلق صالة رقم 3 المخصصة لشركات الطيران منخفض التكاليف وربما تغلق صالات أخرى إذا اقتضت الضرورة.
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