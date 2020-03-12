تعليق فعاليات المهرجان اللبناني للكتاب التاسع والثلاثين

قررت ​الحركة الثقافية​ – ​انطلياس​، تعليق فعاليات "المهرجان ال​لبنان​ي للكتاب" التاسع والثلاثون من صباح اليوم الخميس الواقع فيه 12/3/2020، متحمّلة النتائج، على مختلف الصعد، الناجمة عن هذا القرار.

وأكدت انها حاولت ان تصمد في دورة مئوية دولة لبنان الكبير يقيناً منها بأن هذه الذكرى عزيزة على ذاكرتنا التاريخية وان الحفاظ على دولة القانون والمؤسسات هو هدف مركزي للشعب اللبناني في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخنا المعاصر. وإذ نهيب بالمسؤولين تحمّل المسؤولية إزاء ​الأمن​ الصحي والغذائي والاقتصادي المعيشي والسياسي والوطني لشعبنا في المرحلة القادمة، فان حركتنا تعاهد كل أبناء ​الشعب اللبناني​ على أنها ستبقى مقاومة ثقافية ساهرة على مصالح أبناء مجتمعنا الذين يرزحون تحت وطأة الكارثة المتمادية والناجمة عن النهب الذي شاركت فيه المنظومة السياسية والمالية الجشعة التي أوصلتنا الى الانهيار.