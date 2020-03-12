دائرة الاحراج في حاصبيا منعت صيد الطيور حتى نهاية شهر أيلول

أصدر مركز دائرة الاحراج التابع ل​وزارة الزراعة​ في منطقة ​حاصبيا​ قرارا منع بموجبه ​صيد الطيور​ والعصافير على انواعها حتى نهاية شهر أيلول القادم، وذلك تحت الملاحقة القانونية وتنظيم ​محاضر ضبط​ بحق المخالفين.

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