أصدر مركز دائرة الاحراج التابع لوزارة الزراعة في منطقة حاصبيا قرارا منع بموجبه صيد الطيور والعصافير على انواعها حتى نهاية شهر أيلول القادم، وذلك تحت الملاحقة القانونية وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر دائرة الاحراج في حاصبيا منعت صيد الطيور حتى نهاية شهر أيلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.