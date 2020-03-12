دعت السفارة اللبنانية في الكويت أبناء الجالية المقيمين في الكويت والراغبين بالسفر بشكل عاجل إلى لبنان، دون إمكانية العودة للكويت قبل رفع الحظر عن السفر إلى الدولة، الى التواصل معها خلال فترة الدوام الرسمي أو التواصل معها عبر رقم الواتساب (٦٩٩٢٩٣٥٣)، بغية إجراء الاتصالات اللازمة وتأمين عودتهم في أقرب فرصة ممكنة.
كشفت مصادر في السفارة اللبنانية في الكويت لـ"الراي" الكويتية، أن التعميم الذي صدر بشأن إجلاء اللبنانيين المقيمين في الكويت يأتي نظراً لوجود عدد كبير من اللبنانيين الذين دخلوا إلى الكويت بفيزا سياحية وقد شارفت على الانتهاء، مبينة أنه رغم تمديدها من "الداخلية" لمدة شهرين إلا أن كثيرين يريدون العودة لأعمالهم وعائلاتهم في لبنان.
ولفتت المصادر إلى أن السفارة تقوم حالياً باستقبال الطلبات في مقرها أو عبر رقم الواتساب الذي حددته في التعميم، على أن تقوم شركة طيران الشرق الأوسط "Mea" وبعد تحديد العدد النهائي بطلب إذن من الإدارة العامة للطيران المدني لتسيير رحلة واحدة إلى بيروت في حال نيل الموافقة المطلوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة لبنان بالكويت: تعميم الإجلاء أتى لوجود مواطنين شارفت فيزا زيارتهم السياحية على الانتهاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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