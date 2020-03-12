بلدية حارة صيدا تتخذ تدابير وقائية في مواجهة الكورونا

بدأت وحدة ​الشرطة​ ولجان ​البلدية​ كافة في ​حارة صيدا​ حملة وقائية صارمة للوقاية من فايروس ​كورونا​ المستجد شملت رش طرقات وشوارع وساحات وازقة وحدائق بلدة الحارة بمواد شديدة التعقيم وفق خطة اشرف عليها رئيس البلدية ​سميح الزين​ ونائبه حسن السيد صالح واعضاء المجلس البلدية، واعلن صالح ان الاجراءات التي بدأت اليوم ستتواصل كلما دعت الحاجة، طالبا من المجتمع الاهلي في البلدة التعاون مع البلدية وضرورة التقيد بتعليمات ​وزارة الصحة​ و​منظمة الصحة العالمية​ والمؤسسات الرسمية وكل الجهات المعنية لناحية ​الوقاية​ والنظافة ومنع الاختلاط والتجمعات غير الضرورية، من اجل ​السلامة العامة​.

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