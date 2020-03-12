حملات تعقيم في البترون وكفرحي وشكا واسيا للوقاية من الكورونا

باشر اتحاد بلديات منطقة البترون و​بلدية البترون​، وفي إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس "كورونا" بحملة تعقيم في سراي البترون ومكاتب ​الادارات العامة​ الموجودة خارج مبنى السرايا. كما شملت عملية التعقيم مسجد البترون. وأكد رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون رئيس بلدية البترون ​مرسيلينو الحرك​ "وضع إمكانيات الاتحاد و​البلدية​ بتصرف المؤسسات على اختلافها والادارات الرسمية لشملهم بعملية التعقيم وذلك في إطار حملة مكافحة المرض".

من جهتها، نفذت بلدية كفرحي البترونية حملة تعقيم شملت مبنى البلدية و​كنيسة​ مار سابا وصالة الرعية.

كما باشرت ​بلدية شكا​ بعمليات تعقيم لأماكن التجمعات والاماكن العامة من دور عبادة، قاعات، صيدليات، التزاما منها بالمعايير الاحترازية في مواجهة ​فيروس كورونا​ وفق جدول زمني يمتد على ستة أيام.

وقامت بلدية اسيا - البترون بعملية تعقيم لدور العبادة والمكتبة والاماكن العامة في القرية حفاظا على سلامة ابناء البلدة من وباء ​الكورونا​.

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