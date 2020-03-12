اللبكي: خلية ادارة الكوارث بمحافظة عكار بجهوزية تامة لمواجهة اي طارىء

يتابع محافظ عكار ​عماد اللبكي​ الاجراءات الاحترازية الوقائية من ​فيروس كورونا​، التي بوشر العمل بها منذ فترة، وفق ارشادات ​وزارة الصحة​ و​منظمة الصحة العالمية​ وهيئة ادارة الكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الامنية المختصة والدوائر الرسمية المعنية والمرجعيات الدينية والاتحادات البلدية والبلديات ومراكز ​الصليب الاحمر​ و​الدفاع المدني​، وذلك لمتابعة وتقييم كل الاجراءات المتخذة بهدف نشر التوعية حول النظافة الشخصية بما يعزز الوقاية من مخاطر الاصابة بالفيروس والحد من انتشاره.



واشار اللبكي "الى ان فرق الصليب الاحمر اللبناني تقوم بسلسلة محاضرات توعوية بالتنسيق مع ​وزارة التربية​ والجهات المختصة من بلديات وادارات ​المدارس الرسمية​ والخاصة لاعطاء الارشادات اللازمة بضرورة التعقيم الشامل للمدارس والاماكن العامة كافة، وسبل النظافة الشخصية وضرورة اتباع التعليمات على هذا الصعيد"، واضعا ارقام الصليب الاحمر اللبناني في عكار للاتصال بهدف اقامة حلقات توعية:03105857/ 81479341.

ولفت "الى أن اجراءات وقائية بوشر باعتمادها ان في سرايا حلبا او في مختلف الدوائر الرسمية في المحافظة، بدءا بفحص حرارة الجسم عند مداخل هذه الدوائر والمؤسسات بالتنسيق مع قيادة سرية درك عكار التي باشرت ايضا عبر قطعاتها المتواجدة على الارض توزيع منشورات التوعوية لمخاطر الكورونا".

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وطلب من البلديات "العمل على تقليص الاجتماعات واقفال الملاعب الرياضية و​الحدائق العامة​ التابعة لها، والالتزام بتطبيق كل القرارات الصادرة عن الوزارات المعنية ومنها ما يتعلق بالاماكن السياحية والمقاهي والمطاعم والاماكن الاثرية، وغير ذلك كل ضمن نطاقه الجغرافي".

وشدد "على ان خلية ادارة الكوارث والازمات في المحافظة والتي تضم ممثلين عن كل الجهات الرسمية المعنية، بجهوزية تامة ووفق الامكانات المتاحة لها لمواجهة اي طارىء، وتقوم بمتابعة المستجدات كافة مع الجهات المعنية".

وطالب، في حال الاشتباه باي حالة كورونا، بالاتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة 1214.

