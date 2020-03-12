نشر رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب ​جبران باسيل​، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للكوادر الطبية العاملة خلال اشرافهم على مرضى فايروس ​الكورونا​، وكتب على الصورة: "تحية الى كل الاطباء والممرضين كل التقدير لكم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: كل التقدير للاطباء والممرضين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.