وزارة الصحة: لا إصابات جديدة حتى تاريخه وحالة وفاة ثالثة

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​، في بيان، أنه "حتى تاريخ 12 آذار 2020 ظهرا، بلغ مجموع الحالات المثبتة 61 حالة 19 - Covid بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ وفي المستشفيات الجامعية الأخرى".

وأشارت إلى أنه "سجلت هذا الصباح حالة وفاة جديدة لمريض في ​مستشفى سيدة المعونات​ عمره 79 عاما كان مصابا بمرض عضال، مما يجعل العدد الاجمالي للوفيات 3".