أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان، أنه "حتى تاريخ 12 آذار 2020 ظهرا، بلغ مجموع الحالات المثبتة 61 حالة 19 - Covid بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي وفي المستشفيات الجامعية الأخرى".
وأشارت إلى أنه "سجلت هذا الصباح حالة وفاة جديدة لمريض في مستشفى سيدة المعونات عمره 79 عاما كان مصابا بمرض عضال، مما يجعل العدد الاجمالي للوفيات 3".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: لا إصابات جديدة حتى تاريخه وحالة وفاة ثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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