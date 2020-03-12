مستشفى الراسي الحكومي ناشد المعنيين تأمين النقص في التجهيزات الوقائية

أعلنت مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي، في بيان، أنه "نظرا للوضع الصحي الراهن وتصنيف ​الكورونا​ وباء عالميا لجأنا الى تدابير وقائية لحماية اهلنا ونطلب التعاون لمصلحة الجميع"، لافتة إلى أن "الصحة مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد وتنتهي في المستشفى".

ودعت إلى "الالتزام بأوقات الزيارة المحددة من ادارة المستشفى مواعيد الزيارات من الساعة 10 الى الساعة 11 من الساعة 4 الى الساعة 5"، مشيرة إلى أنه "يمنع منعا باتا اصطحاب الاطفال والمسنين"، ومعلنة "اقتصار الزيارة على فرد او فردين من افراد العائلة، بالإضافة عدم التجمع باعداد كبيرة في الطوارىء وحرم المستشفى واعتماد المعايير المعتمدة من تعقيم ذاتي قبل الزيارة وبعدها".

كما ناشدت كافة المعنيين المساهمة في تأمين النقص الحاصل في المستشفى، مطالبة بتأمين ​المستلزمات الطبية​ للمحافظة على سلامة الطاقم الطبي والعاملين في المستشفى والزائرين فهناك نقص في التجهيزات الوقائية.