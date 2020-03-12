إقفال متحف جبران خليل جبران في بشري حتى الثلاثاء

أعلنت "لجنة جبران الوطنية"، في بيان، "عن إقفال متحف ​جبران خليل جبران​ في بشري، بسبب انتشار ​فيروس كورونا​ بشكل كبير على الاراضي اللبنانية، وذلك لغاية يوم الثلاثاء المقبل 17 الحالي، على ان يتخذ في حينه قرار الابقاء على الاقفال او إعادة الفتح".

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