مستشفى المعونات: وفاة مريض بكورونا كان يعاني من مرض مزمن​​​​​​​

لفتت إدارة مستشفى سيدة المعونات الجامعي في بيان، الى انه "عطفا على بيانه الصادر بتاريخ 11/3/2020 والذي أشار فيه إلى الحالة الحرجة لأحد المرضى المصاب بفيروس كورونا، يؤسف مستشفى سيدة المعونات أن يعلن أن المريض المذكور قد فارق الحياة اليوم بعد معاناة طويلة مع مرض مزمن.
وهو يتقدم بأحر التعازي لعائلته وأنسبائه ويرفع الصلاة لراحة نفسه حيث لا كآبة ولا ألم".
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