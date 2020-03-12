مستشفى المعونات: وفاة مريض بكورونا كان يعاني من مرض مزمن​​​​​​​

لفتت إدارة ​مستشفى سيدة المعونات​ الجامعي في بيان، الى انه "عطفا على بيانه الصادر بتاريخ 11/3/2020 والذي أشار فيه إلى الحالة الحرجة لأحد المرضى المصاب ب​فيروس كورونا​، يؤسف مستشفى سيدة المعونات أن يعلن أن المريض المذكور قد فارق ​الحياة​ اليوم بعد معاناة طويلة مع مرض مزمن.

وهو يتقدم بأحر التعازي لعائلته وأنسبائه ويرفع ​الصلاة​ لراحة نفسه حيث لا كآبة ولا ألم".