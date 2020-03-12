فهمي التقى فريد البستاني وبحث مع رئيسة DCAF في تطوير قطاع الأمن

عرض وزير الداخلية البلديات ​محمد فهمي​ مع النائب ​فريد البستاني​ للاوضاع العامة في البلاد، في ضوء التحديات الاقتصادية والمالية القائمة. والتقى رئيسة مركز جنيف لادارة قطاع الامن DCAF في لبنان كريستن لودينغ، التي قدمت شرحا عن اعمال المركز لجهة الحوكمة في قطاع ​الأمن​ DCAF وبرامج الدعم الاستشارية والمساعدات العملية، التي يقدمها المركز للدول التي تسعى لتعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاعات الأمن. وتم خلال اللقاء البحث في تعزيز سبل التعاون بين الطرفين، بهدف تطوير قطاع الأمن في لبنان ضمن إطار ديموقراطي واحترام سيادة القانون.

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