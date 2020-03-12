الاتحاد الأوروبي تعليقا على قرار ترمب: نرفض إجراءات منع السفر الأحادية

علق ​الاتحاد الأوروبي​ على قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بتعليق السفبر إلى دول الاتحاد باستثناء بريطانيا، مؤكدا رفض إجراءات منع السفر الأحادية ​​​​​​.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكد ان بلاده ستمنع السفر إلى الدول الأوروبية، باستثناء بريطانيا ابتداء من يوم غد الجمعة، ولمدة 30 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار ترامب إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات حقيقية لمنع انتشار فيروس كورونا، وواشنطن قامت بخطوات جدية أيضا بهذا الصدد. وأكد ان "الولايات المتحدة قادرة على مواجهة فيروس كورونا وسجلنا انخفاضا في أعداد الحالات الجديدة خلال الأيام الماضية".