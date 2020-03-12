الاتحاد الاوروبي "غير موافق" على قرار ترمب حظر السفر من أوروبا الى الولايات المتحدة

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بروكسل: عبر قادة الاتحاد الأوروبي الخميس عن استيائهم من قرار الولايات المتحدة فرض حظر من جانب واحد على القادمين من دول منطقة شنغن دون التشاور معهم.

وقال مسؤولا الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لايين وشارل ميشال "إن فيروس كورونا يمثل أزمة عالمية لا تقتصر على قارة بعينها وتتطلب التعاون بدلا من التصرف من جانب واحد".

وقالا في بيان خطي "إن الاتحاد الأوروبي لا يوافق على قرار الولايات المتحدة فرض حظر للسفر اتخذ من جانب واحد وبدون استشارة. .. الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات قوية للحد من انتشار الفيروس".



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