شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تتابع الموقف بالمحافظات بسبب حالة الطقس وتدعو لتجنب أى خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تتواصل مع وزارة التنمية المحلية لمتابعة الموقف في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، في ظل حالة الطقس السيئة التي تشهدها البلاد اليوم الخميس، وتستمر حتى يوم السبت المقبل، مضيفا أن اللجنة تدعو كافة الوزارات المعنية والمحافظات إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أي حوادث أو كوارث بسبب السيول والأمطار.

وأضاف "الحسينى"، لـ"الخليج 365"، أنه يجب اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من أي مخاطر وكوارث، كما أنه يجب أن تكون هناك دوريات منتشرة في كل الشوارع لمتابعة الموقف بالنسبة للمرور، ونزول وحدات التدخل السريع بالمحافظات للتعامل مع أي موقف ومنع حدوث أى خسائر.

وحذر وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المواطنين من النزول إلا للضرورة القصوى، كما حذر من السير بجانب الأعمدة الكهربائية او تحت لوحات الإعلانات تجنبا لأى أضرار، داعيا إلى إتباع جميع التعليمات والتحذيرات التي تصدر من هيئة الأرصاد الجوية.

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جدير بالذكر، أن وزارة التنمية المحلية أكدت أن جميع المحافظات رفعت حالة الطوارئ منذ أمس الأول الثلاثاء، تحسبًا لموجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد اليوم وحتى السبت المقبل حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وأنه تم عقد اجتماع في مقر الوزارة لتوجيه تعليمات بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية ورفع حالة الطوارئ في جميع المحافظات تحسبا لموجة الطقس السيئ، ولفتت إلى أنه تم إرسال الخرائط الخاصة بتوقعات سقوط الأمطار إلى المحافظات، والتأكيد على عمل غرفة عمليات الوزارة على مدار الساعة مع غرف عمليات إدارات الأزمات في المحافظات، والتي تشترك فيها كافة القطاعات الخدمية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحى والمرور والإطفاء والصحة، لافتا إلى أن غرفة عمليات الوزارة تتلقى الشكاوى على أرقام 27957837، و33356708، أو فاكس 33378597.

وناشد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، المواطنين عدم النزول إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى حتى يتثنى لفرق العمل والطوارئ إجراء عمليات شفط وكسح مياه الأمطار، وتجنب لوحات الإعلانات والأشجار وأعمدة الإنارة، لافتًا إلى أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية وجه المحافظات بضرورة التأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة المواطنين.