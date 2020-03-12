شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يتابع مع وزيرة التضامن الاستعدادات للتعامل مع المضارين من الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار متابعة تطورات حالة التقلب المناخي التي تتعرض لها البلاد، والإجراءات الحكومية المتخذة في ضوء توقعات هطول الأمطار الغزيرة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، استعدادات الوزارة للتعامل مع المضارين من الطقس السيىء.

وأوضحت الوزيرة أن فرق وزارة التضامن الاجتماعي على أهبة الاستعداد وفق حالة الطوارئ القصوى، للتحرك حال وقوع خسائر - لاقدر الله - نتيجة السيول في بعض المناطق، مؤكدة انه تم فتح جميع مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية وعددها 26 مركزاً، وتوفير أعداد كافية من الخيم والبطاطين والمراتب، إلى جانب توفير سيولة مالية في جميع مديريات التضامن الاجتماعي لسد حالة الاحتياج لدى أي من الأسر التي يمكن أن تتضرر منازلها وممتلكاتها جراء السيول.

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ولفتت وزيرة التضامن الإجتماعي إلى إستعداد جمعية الهلال الأحمر بحقائب كافية من الإسعافات الأولية والأدوية، وتوفير العدد اللازم من الأطباء، مضيفة أن عدداً كبيراً من المتطوعين على أهبة الإستعداد، مشيرة إلى أن التنسيق قائم مع الجمعيات الأهلية الشريكة لتوفير مواد غذائية وبطاطين في حالات الطوارىء بصفة خاصة في القرى.

وأضافت الوزيرة انه تم فتح خط إتصال مع غرفة العمليات في مركز دعم وإتخاذ القرار لمتابعة الموقف والإستجابة لأية توجيهات، مؤكدة أن الأمور حتى الآن مستقرة، وأن الخسائر التي تسببت فيها تقلبات الجو تمثلت في وقوع 3 حرائق في سوهاج نتيجة اندفاع الهواء نتج عنها فقط خسائر في الممتلكات، كما سقط سقف منزل بسوهاج ما تسبب في وفاة مواطن، وجار إسعاف حالتين حالياً.