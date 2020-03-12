شكرا لقرائتكم خبر عن هيئتا أوقاف للكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية بالقانون الجديد..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسمت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية"، على أن يتم تسليمه للأمانة العامة خلال الأيام القادمة.

ونرصد أبرز ما جاء بالقانون:

- إنشاء هيئتين تسمى الأولى "هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، والثانية تسمى "هيئة أوقاف الكنيسة الإنجيلية".

- وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، ومقر بمحافظة القاهرة.

- ويحدد اختصاص كل منها بقرار من رئيس الجمهورية.

- يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل فى الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسًا واثنى عشر عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها.

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- أما الثانية فتشكل من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسًا، واثنى عشر عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوى الخبرة من الطائفة ذاتها، وتحدد فيه مدة العضوية .

- شمل اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص حسابات الهيئتين ومراجعتها وتقديم تقرير سنوى إليها بنتيجة هذا الفحص.

- تلتزم هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وكل جهة أخرى تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو طائفة الإنجيليين، لتسلمها إلى الهيئة المختصة بها.

- ويؤول إلى الهيئة المحال إليها الوقف كل ما كان للجهة المحيلة من حقوق وما عليها من التزامات فى شأنها، وذلك من تاريخ الإحالة