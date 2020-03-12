ضحايا الطقس| مصرع فني كهرباء أثناء إصلاح عطل بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفاة أحد الفنيين بمحافظة الوادي الجديد، بينما كان يؤدي عمله في إصلاح أحد أعمدة الإنارة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: "توفي الفني هاني هريدي حسن أثناء إصلاحه عطل على عامود جهد منخفض بقرية صنعاء التابعة لهندسة كهرباء".

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وأضافت الوزارة، أنه بعد انتهاء العطل وقبل نزول الفني من على السلم، اشتدت الرياح الشديدة المحملة بأتربة، ما أدى إلى سقوط السلم بالفني، وجرى نقله إلى المستشفى، وتوفى على الفور.

ومع الساعات الأولى لصباح اليوم، ضربت موجة الطقس السيئ مختلف محافظات الجمهورية. وهطلت أمطار تراوحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة على القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدة محافظات.

وبدت الشوارع شبه خالية، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد من هطول أمطار غزيرة ورياح تصل حد العاصفة، خصوصا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.