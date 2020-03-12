بالصور.. انهيار حوائط منزل على سيارة ملاكي في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:
أنقذت العناية الإلهية المارة بمنطقة الشيخ علي عبدالديم بحي غرب مدينة أسيوط، اليوم الخميس، من الموت المحقق عقب انهيار حوائط منزل بشكل مفاجئ وسقوطها على سيارة ملاكي تصادف وقوفها ما أدى لتحطم السيارة.
تعرضت محافظة أسيوط، اليوم الخميس، لحالة من الطقس السيئ صحبتها سقوط أمطار وعاصفة ترابية غطت عدة مناطق من المحافظة، وأعاقت الرؤية خلال السير.
وتلقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إخطارًا من محمد البشير رئيس حي غرب، بوصول بلاغ من الأهالي بانهيار حوائط منزل على سيارة ملاكي تصادف وقوفها أسفل العقار بشارع الشيخ علي عبدالدائم، دون وقوع خسائر بشرية.
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