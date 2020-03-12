إصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقرية الحرافشة دائرة مركز شرطة جهينة في محافظة سوهاج.

وتبين من تحريات الرائد محمد جادالله، رئيس مباحث مركز جهينة إصابة كل من أحمد عمر محمد ٤٠ عامًا، فهد محمود ضيف الله، ٣٨ عامًا، حماده رزق محمد ٣٧عامًا، مصابين بكسور وجروح بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى جهينة المركزي، وأُخطر مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، بالواقعة التي تحرر عنها المحضر اللازم لتباشر النيابة العامة التحقيق.