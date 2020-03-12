رغم سوء الأحوال الجوية.. 20 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس -القطاع الشمالي- أن موانئ بورسعيد تعمل بشكل طبيعي، وتواصل استقبال السفن المترددة عليها، رغم عدم استقرار الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة.

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن إجمالي حركة السفن بلغ 20 سفينة، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات، وغادر الميناء سفينتين، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينتي بضائع عامة.