محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - أ ش أ

قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية إنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في السعودية، تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا، وتعليق الرحلات الجوية إلى عدد من الدول.

وأضاف المصدر في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس أن ذلك يأتي إلحاقًا لقرار السعودية؛ تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى عدد من الدول التي ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID19)، حيث علق الرحلات الجوية إلى كل من (دول الاتحاد الأوروبي - الاتحاد السويسري، الهند،باكستان،سريلانكا،الفلبين، السودان،إثيوبيا،جنوب السودان،أريتريا،كينيا،جيبوتي، الصومال)، وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ 14 يومًا السابقة لقدومه.

و أضاف أنه تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع الأردن، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.، حيث تقرراستثناء التعليق للممارسين الصحيين العاملين في المملكة من مواطني دولتي الفلبين والهند، ورحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.