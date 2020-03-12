خوفًا من سقوطها.. قطع أشجار النخيل على جوانب الطرق بالمراغة

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمال سوهاج، اليوم الخميس، عددًا من أشجار النخيل وأنواع أخرى من على جوانب الطرق العامة والفرعية، تحسبًا لسقوطها بالتزامن مع حالة الطقس السيئة التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.

من جانبه قال حازم أبو الخير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، إن قرى المركز والمدينة لم تشهد أي وقائع أو حالات سقوط أشجار أو منازل، مضيفًا أن إزالة النخيل والأشجار بوحدة قروي شندويل بالطريق الزراعي السريع الغربي وبداية مدخل قرية الشيخ يوسف، يعد إجراءً احترازيًا تحسبًا لسقوطها على المواطنين في حال هبوب رياح قوية.

وأشار "أبو الخير" إلى أنه جرى تشكيل غُرفة عمليات بالتنسيق مع فرع شركة مياه الشرب بالمراغة وفرع هندسة كهرباء المراغة، والمجالس القروية، كما يوجد فرق متحركة لمتابعة وتوعية المواطنين.