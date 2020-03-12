محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
أجرى مسؤولو الهيئة العامة لحماية الشواطئ، اليوم الخميس، جولة تفقدية لشواطئ وسواحل الإسكندرية، للتأكد من عدم تعرضها لأضرار بسبب موجة الطقس السيئ.
وضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، اليوم الخميس، يصاحبها أمطار رعدية غزيرة وعواصف وانخفاض في درجات الحرارة.
وقال المهندس عاشور عبد الكريم، رئيس الهيئة، إن شواطئ الإسكندرية آمنة، مشيرا إلى أن الأمطار متوسطة الشدة وارتفاع أمواج البحر يتراوح بين متر ونصف إلى 2 فقط.
جدير بالذكر أن الهيئة المصرية لحماية الشواطئ تنفذ مشروعات بتكلفة 2 مليار و512 مليون جنيه بطول شواطئ الإسكندرية، وذلك لمنع النحر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- هيئة حماية الشواطئ: سواحل الإسكندرية آمنة وارتفاع الموج مترين فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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