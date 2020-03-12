عاجل/ منظمة الصحة العالمية تصنف فيروس كورونا "وباء عالميا"

قال مدير منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا يمكن تصنيفه بأنه "وباء عالمي". وحسب "رويترز" قال مدير منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 مثلا خلال الأسبوعين الأخيرين.

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