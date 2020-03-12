تسجيل 1075 إصابة جديدة بكورونا و75 حالة وفاة خلال يوم واحد فقط في إيران

أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، بتسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس كورونا و75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. يرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10075 والوفيات إلى 429. Advertisements في المقابل، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا بلغ 3276 حالة. المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا بلغ 3276 حالة. وتحولت إيران إلى إحدى أكبر بؤر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، مع ارتفاع حصيلة الضحايا فيها.

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