12 إصابة بـ"كورونا" في مؤتمر إسلامي بماليزيا

دعت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الخميس، إلى تأجيل التجمعات بعد ربط 12 حالة إصابة بفيروس كورونا على الأقل بحدث ديني استمر ثلاثة أيام في العاصمة، وحضره نحو 10 آلاف شخص من عدة دول.

وتتتبع السلطات في ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة، التي أبلغت عن 149 إصابة بالفيروس، حوالي 5000 مواطن شاركوا في تجمع الدعاة المسلمين

من 28 فبراير إلى 1 مارس في مسجد على مشارف كوالالمبور.

وقالت وزارة الصحة عبر "تويتر" في إشارة إلى المرض الناجم عن فيروس كورونا "يجب تأجيل جميع التجمعات للحد من انتشار كوفيد-19".

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وظهرت 11 حالة مرتبطة بالتجمع لدى أشخاص بسلطنة بروناي حضروا الحدث وكانوا

أول حالات إصابة بالفيروس في السلطنة. وفي المجمل، حضر الحدث نحو 90 شخصا من بروناي.

وقالت وزارة الصحة في السلطنة إن الحالة الأولى هي لرجل يبلغ 53 عاما من العمر، عاد من كوالالمبور في 3 مارس وبدأ ظهور الأعراض عليه بعد أربعة أيام، فيما قال مسؤول صحي إن الحالة الثانية عشرة المرتبطة بالحدث الديني تم رصدها في كوالالمبور.

وقالت سنغافورة إنها تجري تحقيقًا وتحاول تحديد هوية مواطنيها الذين حضروا التجمع.