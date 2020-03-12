الخارجية الأمريكية تدين قطر.. ومغردون: النظام الأسوأ دوليًا

تستمر انتهاكات النظام القطرى لحق العمالة الوافدة،ما جعل وزارة الخارجيه الامريكيه تدين قطر، بسبب ظروف العمل القاسية، وعدم توفير معسكرات تؤمن حياة العاملين، وضيق مساحات أماكن السكن، فضلًا عن الإجراءات القانونية وحرمنهم من الإنصاف.

وسجلت وزارة الصحة القطرية 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا القاتل، لوافدين يسكنون مع 3 حالات أخرى مصابين بالفيروس القاتل، ورجحت ارتفاع عدد المصابين بالفيروس خلال الأيام المقبلة، خاصة وسط الوافدين، داعية المواطنين إلى الاطمئنان حيث أنها تسعى إلى تحجيم انتشار الفيروس القاتل.

إقرأ ايضًا.. 3 حالات مصابة بكورونا ينقلون العدوى لـ 238 وافدًا في قطر

وفشلت السلطات القطرية في احتواء فيروس كورونا القاتل، رغم المحاولات القطرية لإخفاء الأعداد الحقيقة المصابة بفيروس كورونا المميت، ما أدي إلي وفاة بعض العاملين نتيجة ظروف العمل القاسية،بسبب خطر ضيق المعسكرات التى يقطنونها، وشدة الإجراءات القانونية.

وأكد مغردون، أن النظام القطر الأسوء دوليًا وإقيلميًا، مشيرين إلى القطريين يعانون من النظام، ما جعل الحياة تصعب على العاملين والوافدين من

Advertisements

خارج البلاد.

وتداول نشطاء حديث بعض العمال الذى أكد أن النظام القطرى، أخل بالعقود المبرمة مع العاملين، وعنصرية المسئولين تجاة العمال، والتدخل في خصوصيتهم ومعاملتهم بأساليب لا تليق بالحياة الآدمية ولا تراعي الإنسانية، مؤكدين أن أعلام الدوحة في سبات عن آفعال حكومته.

وناشد أخرون، الشعب القطرى بضرورة تنظيم وقفات احتجاجية ضد ممارسة النظام التى تسببت في تدير علاقة الدوحة بدول المنطقة العربية.

وطالب نشطاء منظمات حقوق الانسان بضرورة محاسبة النظام القطري على هذه الانتهاكات الغير انسانية، مؤكدين أن العمال لا يملكون تأمين صحي، فضلًا عن إجبارهم على العمل لساعات طويلة دون تعويض، وعدم وجود أماكن مهيئة للعيش.