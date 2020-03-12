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فلسطين: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالضفة إلى 31 حالة

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كشف المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية اليوم الخميس إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية ليرتفع بذلك عدد المصابين الى 31 حالة.

 
وأضاف المتحدث إبراهيم محلم في مؤتمر صحفى فى رام الله "أريد أن اطمئنكم على

الحالات الثلاثين الخاضعة للحجر الصحي في مدينة بيت لحم ، وفى طولكرم مع إضافة حالة واحدة سجلت هذا اليوم في مدينة بيت جالا"، وأوضح ملحم أن الحالة الجديدة هي "فتاة عشرينية والسبب مخالطتها لمصابين".
 
واتخذت السلطة الفلسطينية جملة من الإجراءات خلال الأيام الماضية بعد إعلانها حالة طوارئ لمدة شهر شملت تعطيل الدراسة في كافة المدارس والجامعات وإغلاق المطاعم والمقاهي والصالات وقاعات الأفراح والأماكن العامة.
 
كما أغلق معبر الكرامة الذى يربط الأراضي الفلسطينية مع الأردن منذ يوم أمس. 
 
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