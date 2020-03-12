فلسطين: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالضفة إلى 31 حالة

كشف المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية اليوم الخميس إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية ليرتفع بذلك عدد المصابين الى 31 حالة.
وأضاف المتحدث إبراهيم محلم في مؤتمر صحفى فى رام الله "أريد أن اطمئنكم على
واتخذت السلطة الفلسطينية جملة من الإجراءات خلال الأيام الماضية بعد إعلانها حالة طوارئ لمدة شهر شملت تعطيل الدراسة في كافة المدارس والجامعات وإغلاق المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية وقاعات الأفراح والأماكن العامة.
كما أغلق معبر الكرامة الذى يربط الأراضي الفلسطينية مع الأردن منذ يوم أمس.
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