فلسطين: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالضفة إلى 31 حالة

كشف المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية اليوم الخميس إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية ليرتفع بذلك عدد المصابين الى 31 حالة.



وأضاف المتحدث إبراهيم محلم في مؤتمر صحفى فى رام الله "أريد أن اطمئنكم على