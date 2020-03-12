إصابة وزيرة إسبانية بفيروس كورونا وإخضاع نائب رئيس الوزراء بالحجر الصحي

أصيبت وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو بفيروس كورونا، فيما تم إخضاع نائب رئيس الوزراء بابلو إغليسياس للحجر الصحي، وفقا لما Advertisements أفادت به وكالة "رويترز" اليوم الخميس. أفادت به وكالة "رويترز" اليوم الخميس. وأصدرت الحكومة الإسبانية اليوم قرارا بإخضاع كل الوزراء إلى اختبار فيروس كورونا. إلى اختبار فيروس كورونا. كانت وزارة الصحة الإسبانية أعلنت إن حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد بلغت 35 حالة فيما ارتفعت الإصابة إلى أكثر من 1500 شخص.

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