اليمن: تؤكد إلتزامها بتنفيذ اتفاق الرياض

أكدت الحكومة اليمنية إلتزامها وحرصها الكامل على تنفيذ اتفاق الرياض، باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة من استكمال الانتصار في معركة اليمن الوجودية والمصيرية ضد المشروع الإيراني في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب. رحب مصدر مسئول بالحكومة اليمنية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس- بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس- بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية ، والذي جدد السعي لتنفيذ اتفاق الرياض وتحقيق غاياته وأهدافه.. مؤكدًا أن الحكومة تتعاطى بجدية والتزام في تنفيذ ما يخصها من استحقاقات الاتفاق، انطلاقًا من المصلحة العليا للوطن والمواطنين.

وأشار إلى أهمية العمل معًا لتوحيد القوى والجهود كافة والحفاظ على الدولة وسلامة وأمن المواطن، مثمنًا الدعوة الكريمة للأشقاء في السعودية بالعمل معها على تنفيذ الاتفاق والعمل سويًا لحل الخلافات والتحديات بعيدًا عن المهاترات الإعلامية التي لا تخدم المصلحة الوطنية.



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