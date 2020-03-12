ارتفاع المصابين بفيروس كورونا في تايلاند إلى 70 حالة

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الخميس، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. ونقلت صحيفة " بانكوك بوست" عن الوزارة ، أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي الحالات المصابة بالفيروس إلى 70 حالة. 70 حالة. وأشارت الوزارة إلى أن حالات المصابين الجدد لمواطنين تايلاند يين تتراوح أعمارهم بين 25 و 38 عاما.

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