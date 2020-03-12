بسبب كورونا..الأردن يوقف جميع النشاطات والفعاليات بالمدارس

قررت وزارة التربية والتعليم الأردن ية اليوم الخميس وقف جميع الفعاليات والأنشطة والمسابقات والمهرجانات والاحتفالات وفعاليات المسرح المدرسي وحفلات التخرج بجميع أشكالها في جميع مدارس المملكة حتى إشعار آخر.

وذكرت وكالة الأنباء الأردن ية (بترا) اليوم أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تتخذها الوزارة للمحافظة على سلامة الطلبة وضمن الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد( كوفيد

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وكان مجلس الوزراء الأردن ي وافق أول أمس الثلاثاء على مجموعة قرارات للتعامل مع فيروس كورونا والحد من وصوله وانتشاره، من بينها إيقاف المعبر البحري مع مصر، وتخفيض عدد الطائرات القادمة منها بنسبة 50 بالمائة، والسماح بالسفر للحالات الضرورية فقط.

وقرر المجلس كذلك وقف السفر من وإلى لبنان

وسورية باستثناء الشاحنات، وإغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين، والمعبر الجنوبي أمام حركة الركاب المغادرين والقادمين باستثناء الوفود الرسمية والمعنيين بوسائل نقل البضائع والعمال الأردن يين المستخدمين للمعبر الجنوبي، وعدم السماح للقادمين من دول فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بالدخول إلى أراضي المملكة اعتباراً من 16 مارس الجاري وعدم السماح للأردنيين بالسفر لهذه الدول.

كما قرر المجلس وقف حركة الركاب من وإلى العراق عبر معبر الكرامة الحدودي ، والإبقاء على الحركة التجارية باستثناء الوفود الرسمية، واعتماد مطاري بغداد وأربيل للسفر.